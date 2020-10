Ritiro Napoli, Commissione bilancio annullata all'ultimo

ad affermarlo è il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.



"Probabilmente la maggioranza sta prendendo tempo per capire come uscirne indenne, ma ormai è troppo tardi per ravvedersi degli errori macroscopici commessi dalla Giunta che hanno viziato l'intero iter, delle numerose motivazioni di illegittimità spiegate ieri in conferenza stampa: dalla mancanza del requisito dell'urgenza per giustificare il ricorso alla Delibera di Giunta al posto della legge ordinaria, alla mancanza del requisito dell'infungibilità del servizio acquistato attraverso la convenzione per evitare il bando pubblico, fino alla mancata copertura pluriennale della spesa - continua Marcozzi - senza dimenticare che i soldi stanziati sono stati sottratti alle imprese abruzzesi, che mai come in questo momento di difficoltà economica e sanitaria, causata del Covid, avrebbero bisogno di una Giunta che li aiutasse, senza voltare le spalle a nessuno".



"Appare evidente che tutti i vizi riscontrati nell'intero iter non possono essere semplicemente sanati con una ratifica in Consiglio Regionale che, peraltro, a questo punto, sembrerebbe anche difficilmente attuabile dal momento che i termini per la ratifica scadono proprio martedì 13, giorno in cui è stato convocato il Consiglio. Attendiamo di vedere come la maggioranza intenderà agire per cercare di riparare ai danni già provocati. Di fronte a queste gravissime lacune e all'evidente impreparazione del centrodestra che governa l'Abruzzo non si può rimanere in silenzio. Il nostro dovere - conclude Marcozzi - è quello di controllare come viene speso ogni singolo centesimo degli abruzzesi, e di fronte a potenziali illegittimità dobbiamo intervenire".