Nuovo Dpcm: stop alle partite di calcetto e feste private

"Siamo costretti a stringere le maglie dopo settimane di misure che allargavano». Così il ministro della Salute Roberto Speranza ospite da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". "Un cambio di marcia con interventi puntuali su alcune aree più a rischio per rimettere la curva sotto controllo e per non assumere misure più dure, e giocare d'anticipo. I contagi in Italia sono aumentati ma sono inferiori ad altri Paesi. In un giorno la Francia ha avuto +27mila contagi".

Le nuove misure che verranno rese note nel nuovo Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) per contenere il contagio da COVID-19. Stop alle feste private e più controlli. Il Ministro sottolinea che il 75% dei contagi avviene nelle relazioni familiari. "In queste ultime ore abbiamo iniziato ad utilizzare anche i test antigenici che sono test più rapidi e che ci aiuteranno: 5 milioni sono in arrivo, verranno usati nelle scuole, stiamo lavorando per provare ad aprire anche l'opportunità di un utilizzo negli studi dei medici di medicina generale e questo potrebbe essere chiaramente un grande passo in avanti", ha sottolineato Speranza. Vietate anche le partite di calcetto e pallacanestro con gli amici sia all'aperto che al chiuso. Nessuna limitazione, invece, per i match di tennis (dove è possibile giocare a distanza di sicurezza) oppure per il footing. Sarà invece possibile continuare a praticare la palestra e piscina. Per il momento non sono previste restrizioni, a patto che gli ingressi sia contingentati e tutta l'attività si svolga su prenotazione, in base a un numero ‘possibile' di ingressi e di persone che fruiscono degli ambienti.

Il nuovo Decreto verrà firmato, dal Presidente del Consiglio, entro questa sera.