Montesivano: Via Crati aprirà la settimana prossima

Questa settimana sono stati avviati i lavori per l'apertura di via Crati. La via si trova nel quartiere di Santa Filomena ed è una strada senza uscita per i veicoli, un'area privata che impedisce al momento il collegamento con via Livenza, interrompendo la continuità di un'arteria stradale importante e in adiacenza alla pineta, soprattutto durante il periodo estivo. Il sindaco De Martinis, ha incontrato nei mesi scorsi i cittadini del comitato di via Livenza, impegnati nel rispetto dei diritti in una zona diventata in estate luogo del divertimento giovanile adriatico. <In passato il Comune ha cercato di risolvere la questione e di aprire la strada ma senza risolvere nulla – spiega il primo cittadino - . La situazione, fino a qualche tempo fa, non presentava via di uscita, ma dopo un'ottima mediazione con il condominio e l'incontro con i residenti della zona siamo riusciti ad accelerare i tempi e nei prossimi giorni apriremo finalmente via Crati. In estate la zona raddoppia i suoi residenti ed è importantissimo aprire per la viabilità spesso congestionata anche da una movida scellerata. La strada è fondamentale per la zona; è la normale prosecuzione del retro pineta e contribuirà a ridurre il traffico, snellendo la viabilità del lungomare>.

L'assessore comunale all'Urbanistica Anthony Aliano ha seguito il procedimento per l'approvazione della delibera e l'accordo con il condominio CO.RE.CO. 68: