Pignoli: "Riunione di maggioranza proficua per aiuto a persone in difficoltà. Creato tavolo di lavoro"

“Ieri si è tenuta una riunione di maggioranza su mia sollecitazione affinché siano messi in campo strumenti e risorse per far sì che l’Amministrazione non rimanga inerme di fronte alle nuove criticità sociali derivanti dalla pandemia, ben sapendo che il Comune può fare ben poco, con le risorse disponibili, rispetto al Governo centrale per andare incontro ai poveri e nuovi poveri”.

Lo dichiara il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che plaude all’iniziativa:

“Il sindaco ha detto che si terrà conto delle persone già conosciute per le difficoltà economiche ma anche chi per la prima volta è costretto a fare i conti con le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria che ha portato alla chiusura di numerosi locali pubblici. Per questo - ha aggiunto Pignoli - la creazione di un Tavolo di Lavoro composto dal sindaco, dal nostro assessore all’Ascolto del Disagio Sociale Di Nisio, degli assessori al Sociale e alla Famiglia, dal presidente della Commissione Politiche Sociali e dai dirigenti comunali competenti rappresenta un primo e deciso passo per dare un aiuto concreto in proporzione alle disponibilità. Ora bisognerà lavorare su tre step: il primo che è quello di individuare i bisogni; il secondo individuare le risorse in proporzione dei bisogni e infine l’emanazione del bando. Priorità che mi vedranno come sempre vigile - conclude Pignoli - perché fin quando siederò in Consiglio Comunale mi occuperò sempre delle persone più fragili”.