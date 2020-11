Pignoli: “Con l’emergenza sanitaria torna la consegna dei pacchi alimentari e della spesa da parte dei volontari dell’Udc”

Lo ha detto questa mattina in conferenza stampa il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che, assieme all’assessore all’Ascolto del

Disagio Sociale Nicla Di Nisio, al consigliere comunale Berardino Fiorilli, e al coordinatore cittadino Vincenzo Serraiocco, ha illustrato l’iniziativa.

Anche l’assessore Di Nisio sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

“Quella di oggi è una situazione difficile perché con questa nuova ondata si è registrato un aumento dei cosiddetti nuovi poveri. Quella di oggi è una situazione oserei dire drammatica e per questo come Udc abbiamo deciso di riprendere questa iniziativa per essere al fianco di chi in questo momento ha bisogno”. Il coordinatore cittadino Vincenzo Serraiocco: “La politica non deve fardi dentro il palazzo ma deve scendere in strada per essere al fianco di chi ha bisogno, spronando anche tutta la classe politica ed i consiglieri ad abbassare anche i toni e lavorare all'unisono perché di fronte a questa emergenza non può esserci colore politico”. Infine il consigliere comunale Berardino Fiorilli ha aggiunto che “oggi si scende in piazza sopratutto per protestare o per distruggere o per rappresentare le proprie esigenze anche legittimamente. Questa volta la politica scende in piazza per essere al fianco e per costruire qualcosa di buono e questo mi sembra il modo migliore per essere al fianco di chi ha bisogno. Questa è la politica che mi piace e che mi fa essere vicino agli amici Pignoli e Di Nisio per poter collaborare a questa iniziativa utile a tutti i cittadini indistintamente”.