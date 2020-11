Il Comune di Montesilvano dimezza i tempi di pagamento ai fornitori

Continua il trend positivo che nell'ultimo anno ha visto il Comune di Montesilvano accelerare i tempi di pagamento ai propri fornitori, l'amministrazione comunale ha ridotto i tempi di attesa rispetto al passato con un andamento sempre più virtuoso nel pagamento delle fatture. A permettere di premere sull'acceleratore dei pagamenti è stato soprattutto il lavoro di perfezionamento degli strumenti di programmazione, sia strategica che finanziaria, grazie ai quali il lavoro degli uffici è più snello e automatizzato. Dalla media precedente di 55 giorni di ritardo oggi i pagamenti verranno effettuati dopo circa 28 giorni dalla presentazione della fattura.

"Quando ci siamo insediati abbiamo fatto, in consiglio comunale, una promessa, di ridurre i tempi dei pagamenti alle ditte, alle imprese e ai professionisti – afferma l'assessore a Bilancio e Tributi Deborah Comardi – . A un anno e mezzo dal nostro insediamento, posso dire che questa promessa è stata mantenuta. Il termine ordinario dei pagamenti è fissato dal legislatore a 30 giorni dalla presentazione della fattura all'ente. Con una riorganizzazione efficiente degli uffici e dei modus operandi, siamo passati da una media dei tempi di pagamenti che sforava tale limite di 55 giorni a una media di tempistiche pari a due giorni rispetto al termine ordinario previsto. In altri termini, abbiamo innescato una inversione di tendenza che, allo stato odierno, non solo riporta i pagamenti entro tali previsioni, ma che altresì registra una media di pagamenti effettuata con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal legislatore. Andare incontro alle aziende e alle piccole imprese per le quali avere tempi veloci e certi nel pagamento è fondamentale in questo momento di difficoltà economica."