DEFR, gli emendamenti di Pettinari: "Il centrodestra ascolti e metta risorse per aiutare gli abruzzesi"

Il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari espone i propri emendamenti di merito al DEFR presentato in Commissione Bilancio dal centrodestra abruzzese. "Il testo è arrivato di fatto vuoto – spiega Pettinari –. Non ci sono interventi per ridurre gli sprechi nella sanità, si lasciano gravi lacune sul sociale con leggi che restano inapplicate sia in materia di sostegno agli anziani che ai coniugi divorziati. Rimane il caos nel trasporto pubblico locale, non c'è visione sul futuro delle aree interne e delle infrastrutture regionali, e non si hanno notizie sul sostegno alle PMI abruzzesi: ciò che sembra essere ormai certo è che solo una minima parte delle 19mila aziende che hanno chiesto aiuto riceveranno i fondi entro l'anno".



"In questa situazione di confusione totale, ho proposto molti emendamenti di merito per andare a migliorare un testo che, altrimenti, sarebbe totalmente inefficace. Invito il centrodestra a raccoglierli in modo da intervenire, con fondi concreti, in tutti quei settori che hanno urgente bisogno di sostegno. Mi auguro che la Giunta sia capace di andare oltre le divisioni politiche e approvi questi emendamenti di buonsenso che hanno un solo e unico scopo: aiutare gli abruzzesi a superare le difficoltà di questo periodo."



Ecco il contenuto degli emendamenti a firma Domenico Pettinari:



INQUINAMENTO ACUSTICO



Ci sono molte aree del nostro territorio ancora sprovviste di barriere fonoassorbenti in prossimità delle linee ferroviarie. È una situazione di emergenza, che crea enormi disagi agli incolpevoli cittadini, costretti a subire le conseguenze di un inquinamento acustico assolutamente inaccettabile, tali da causare problematiche di ordine pubblico e sociale. La Regione deve attivarsi con il Ministero competente e con il Gestore del servizio, affinché siano realizzati sistemi di contenimento e di abbattimento del rumore nel più breve tempo possibile.



LAVORO



La Regione consenta una compensazione alle aziende che hanno sia debiti che crediti con l'Ente. Non è accettabile che chi non riceve quanto dovuto dall'Amministrazione debba comunque essere costretto a pagare tutto, fino all'ultimo centesimo, senza avere altre possibilità;



È fondamentale munirsi di un Organismo per la Composizione della crisi da sovraindebitamento. La Regione svolga il ruolo di intermediario tra chi è indebitato e chi ha un credito in modo da evitare il rischio dell'usura, acuito in questi mesi dall'emergenza pandemica.



PATRIMONIO PUBBLICO



La Regione deve ottimizzare gli spazi per contenere i costi, come previsto nella norma nazionale in materia di spending review. Non è più tollerabile vedere strutture abbandonate, come le palazzine di Via Raffaello e di Viale Bovio a Pescara per cui mi batto da anni, mentre nessuno interviene per mettere la parola fine a questi sprechi;



Utilizzare i fondi derivanti dall'alienazione delle case di proprietà dell'ATER per ristrutturare edifici e programmare un piano di contrasto alla morosità;



Garantire un sostegno economico alle ATER nel procedere con lo sfratto degli occupanti abusivi.



POLIZIA LOCALE



Attuare pienamente le disposizioni previste nella legge 42/2013 in materia di polizia amministrativa locale, riferite all'organizzazione, funzionamento e alla formazione e aggiornamento del personale.



MERITOCRAZIA



Le nomine dei vertici devono essere effettuate sempre con procedure ad esclusiva evidenza pubblica. Basta nomine politiche, in Regione Abruzzo deve prevalere la meritocrazia in ogni settore.



VALORIZZAZIONE DELLE AREE INTERNE



Recuperare le nostre bellezze attraverso operazioni di marketing territoriale, a partire dalla valorizzazione delle fontane storiche, per dare una forte spinta al turismo in Regione;



Eseguire lavori di recupero dell'oratorio di Santa Maria della Croce, un autentico tesoro del barocco abruzzese, situato nel Comune di Pietranico.



Prevedere una riduzione del 50% del costo del biglietto dei mezzi pubblici per gli abitanti delle aree interne in comuni con meno di 2mila abitanti. È evidente che chi si trova lontano dai centri maggiormente popolosi debba spostarsi di più per usufruire di determinati servizi. È un dovere della Giunta di centrodestra quello di stanziare fondi e agevolare tali spostamenti;



AEROPORTO D'ABRUZZO



Attrarre compagnie aeree e finanziare nuove rotte attraverso un piano di sviluppo a lungo termine, puntando su quei soggetti che dimostrino la sostenibilità degli investimenti anche dopo la conclusione del contributo pubblico di partenza.



CONSORZI DI BONIFICA



La Regione deve impegnarsi a far sì che il contributo di bonifica sia pagato esclusivamente da quei soggetti che ne hanno un effettivo beneficio, usufruendo di tali servizi;



Prolungamento dell'attuale rete irrigua consorziale, che adesso arriva a servire Cepagatti e Alanno, portandola fino alla Val di Nora per raggiungere Brittoli, Carpineto della Nora, Catignano, Civitaquana e Vicoli.



EMERGENZA IDRICA



Abbiamo centri abitati con carenza quotidiana di acqua poiché le nostre reti idriche sono in pessime condizioni. Il primo intervento da attuare è quello di rendere pienamente operativo l'ERSI, l'ente regionale preposta al controllo delle reti. La Regione deve dotarla di finanziamenti equi per intervenire e di personale che, attualmente, è carente;



INFRASTRUTTURE



Realizzare una bretella di collegamento tra la Strada regionale 602 di Forca di Penne e la Strada provinciale 44 della Bonifica, lungo il tratto situato Villa Badessa (Nocciano) e Villareia (Cepagatti).



TURISMO



Istituzione del parco fluviale della Riserva naturale guidata "Fiume Nora", nel territorio ricompreso tra il Ponte di Micarone sito nel Comune di Catignano e il Ponte di Carpineto della Nora. Un modo per incrementare il flusso turistico e tutelare il nostro paesaggio.