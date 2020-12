Manifestazione ASL 1, Fedele: "Una battaglie che combatto in difesa dei lavoratori"

"Chi denuncia e non si gira dall'altra parte va tutelato. È un principio sacrosanto che ho voluto ribadire anche questa mattina partecipando in prima persona alla manifestazione indetta dal sindacato (cgil) in difesa di tutti i lavoratori della Asl 1, che sono stati oggetto di intimidazioni da parte dell'Azienda sanitaria. Sto preparando anche un accesso agli atti per vedere se qualche dipendente ha subito provvedimenti disciplinari per aver svolto solo il suo dovere, in difesa dei pazienti e dei colleghi. Se la cosa fosse confermata mi aspetto finalmente un intervento reale e risolutivo da parte dell'Assessore alla sanità che fino ad ora rimane clamorosamente in silenzio."

Ad affermarlo è il consigliere regionale del M5S Giorgio Fedele al margine della manifestazione: