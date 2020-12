Pignoli: “Importante contributo dell’UDC per approvazione dup e piano triennale opere pubbliche”

“Un ottimo contribuito è arrivato dal gruppo consiliare dell’Udc e dal consigliere comunale Berardino Fiorilli all’approvazione in aula del Documento Unico di Programmazione e del Piano Triennale delle opere pubbliche.”

Così il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che sottolinea poi i risultati arrivati grazie al lavoro del partito. “Grazie alle nostre sollecitazioni siamo riusciti a far apportare importanti modifiche al DUP e a far prendere impegni alla Amministrazione Comunale per quel che concerne il Piano Triennale delle Opere Pubbliche”. Tra le richieste approvate su indicazioni dell’Udc ci sono: lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile con le scuole e gli istituti cittadini; l’adeguamento sismico delle scuole comunali; l’avvio dei lavori per la ristrutturazione degli edifici Erp (edifici di residenza pubblica) di proprietà comunale; l’adeguamento sismico per gli edifici Erp; l’affidamento dei lavori per la manutenzione degli edifici Erp; implementazione dei controlli di igiene urbana in città da parte di Ambiente Spa. Sul fronte del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, il gruppo consiliare dell’Udc ha chiesto e ricevuto l’impegno dell’assessore ai LL. PP. della effettuazione di alcune opere urgenti e non più rinviabili quali: lavori di asfaltatura del II lotto di via Colle Scorrano; lavori di asfaltatura del III lotto di via Colle di Mezzo; la sistemazione di Strada Vicinale Colle Cervone del Palazzo; la sistemazione di Strada Vicinale Colle Cervone; L’asfaltatura di via Biferno.