Dal 7 gennaio l'Abruzzo sarà zona gialla. A dare l'annuncio è stato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dopo aver ricevuto l'ok da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza. La nostra Regione registra l'indice di trasmissione rt di contagio molto più basso rispetto a tutte le regioni italiane, pari a 0,65 contro una media nazionale dello 0,93. Queste le parole del Presidente Marsilio:

"Da notare che all’interno della regione, le province che hanno subito il maggior impatto nella seconda ondata (e che hanno già effettuato lo screening di massa) registrano i valori più bassi, mentre sono Pescara e Chieti ad alzare la media regionale. Una ragione in più per rinnovare l’appello a partecipare allo screening che dal 2 gennaio partirà in provincia di Pescara e subito dopo anche a Chieti.

Con queste condizioni possiamo pianificare una ripartenza dal 7 gennaio in fascia gialla con condizioni di relativa sicurezza e una situazione sanitaria sotto controllo, come ha confermato il ministro Speranza.

Il tempo è galantuomo: le misure messe in campo hanno colto l’obiettivo e continueranno a farlo in maniera duratura. Ringrazio per questo tutti i protagonisti di questo anno difficile che hanno con me condiviso l’onere delle scelte da assumere, a cominciare dall’assessore Verì a tutta la Giunta, alla maggioranza che ne ha sostenuto e difeso l’azione, al dipartimento, ai direttori generali delle Asl e a tutti i loro dipendenti, alla Protezione civile.“