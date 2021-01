Raccolta differenziata, bilancio positivo nel 2020

Il vicesindaco, con delega all'Igiene urbana, Paolo Cilli traccia un bilancio sulla raccolta dei rifiuti relativa al 2020 sul territorio di Montesilvano.

"Dal punto di vista della produzione dei rifiuti – afferma l'assessore Cilli – , si evidenzia che il processo avviato sin dal 2017 di riduzione dei rifiuti, attraverso una maggiore attenzione alla raccolta differenziata con l'adozione di un sistema spinto di raccolta denominata porta a porta, conferma la bontà di dette azioni facendo registrare una sensibile diminuzione dei rifiuti tal quali. Infatti il totale annuo di detti rifiuti è sceso di circa 1.500 tonnellate, comparando i dati del 2017 con quelli conseguiti nell'anno 2019 e tendenzialmente con quelli che si sono conseguiti nel 2020.

Dal punto di vista, invece, delle quantità di rifiuti differenziati, si registra un incremento di circa 2.000 tonnellate, comparando i dati del 2017 con quelli conseguiti nel 2019 e che tendenzialmente si sono registrati a fine 2020.

Al di là di quelli che sono i pesi sopra riportati, ai cittadini di Montesilvano, sicuramente interesserà l'evoluzione positiva delle percentuali di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale; infatti su base percentuale il dato è più che positivo, passando dal 25,44% del 2017 al 34% atteso a fine 2020. Percentuali ben diverse e più che ottime, se osserviamo i dati conseguiti nelle zone dove è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta. Ecco i dati della raccolta differenziata nei quartieri di Montesilvano: Colle: 71,23%, area via Vestina (73,38%); area PP1 e via Livenza (72,37%); area Santa Filomena: 61,06%). Le utenze coinvolte in detta raccolta ammontano a circa 7.400 su una popolazione residente di circa 55.000 abitanti. Nel mese di novembre 2020 è stata estesa la raccolta porta a porta nella zona di Villa Carmine per un ulteriore coinvolgimento di circa 320 residenti.

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta nel corso degli anni si è anche arricchito di un ulteriore servizio a domanda individuale riguardante la raccolta dei pannolini e pannoloni. A oggi circa 250 cittadini usufruiscono di detto servizio. Nel corso del 2020 moltissimi cittadini, oltre alla possibilità di ritiro presso il domicilio, hanno avuto l'opportunità di conferire i propri rifiuti presso il Centro di raccolta di Via Inn. Il numero degli utenti ammonta a circa 3400. Le maggiori tipologie di rifiuti conferiti sono: rifiuti misti da demolizione (ton. 121); vernici (ton 7,5); rifiuti ingombranti (ton 351); frigoriferi (ton 45); apparecchiature elettroniche ed elettriche (Ton 49); rifiuti biodegradabili; potature (ton. 6,4).

La nostra amministrazione comunale di Montesilvano, fortemente convinta del forte valore aggiunto che detto Centro crea in ordine alla soddisfazione dell'utenza montesilvanese, ha assentito alla costruzione di un ulteriore Centro di Raccolta di dimensioni doppie rispetto a quello esistente, in corso di realizzazione nell'area di Montesilvano Colle e che verrà presumibilmente inaugurato nei primi mesi del 2021. Nel corso del 2021 vedrà la luce anche il Centro del Riuso, individuato nell'area di proprietà comunale sita in via Nilo. In questo sito ogni cittadino potrà conferire i propri beni per essere poi "riutilizzati" da altri cittadini, avviando così un comportamento virtuoso nel pieno rispetto della regola delle 5 R. Anche le 6 isole ecologiche dislocate in diversi punti della città riescono ad intercettare un quantitativo importante di rifiuti differenziati. Infatti mediamente per ogni isola ecologica si registrano circa 25 conferimenti giornalieri. In ultimo ma non meno importante, nel corso del 2020 è stato attivato un servizio dedicato di raccolta rifiuti da utenze affette da COVID, tuttora in esecuzione, che vede l'impiego di personale opportunamente formato ed attrezzature dedicate. In tutto il periodo sono circa 133 utenti che hanno usufruito di detto servizio."