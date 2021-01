Pignoli: "A marzo aprirà un nuovo ufficio cimiteriale nella zona nord della città"

Lo rende noto il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che poi aggiunge:

“Attualmente l’unico punto che si trova presso gli uffici comunali distaccati di Piazza del Grue, in questo momento storico di pandemia che purtroppo vede un aumento dei decessi, - spiega Pignoli - non è più in grado andare incontro alle esigenze degli utenti sopratutto in un momento così particolare e poi per i disagi dei residenti della zona nord della città. Già nel corso della passata consigliatura con un emendamento presentato in consiglio comunale feci approvare nel Regolamento Cimiteriale la creazione di un nuovo ufficio nella zona nord della città per soddisfare al meglio le richieste della cittadinanza. Il tutto poi approvato in Consiglio Comunale. E proprio oggi ho avuto comunicazione da Ambiente Spa nella persona dell’ingegner Del Bianco che la municipalizzata sta provvedendo all’ultimazione della nuova sede dell’ufficio cimiteriale che sorgerà presso l’ex sede della Circoscrizione Castellammare nei pressi di Piazza Duca degli Abruzzi. Quindi possiamo oggi annunciare con soddisfazione la creazione di un secondo ufficio cimiteriale che si aggiunge a quello sito in Piazza Grue. Per questo colgo l’occasione per ringraziare Ambiente Spa per aver risposto fattivamente alle esigenze della cittadinanza che dai primi di marzo potrà usufruire di questi nuovo punto operativo che va anche nella direzione di agevolare il lavoro delle agenzie funebri.”