Pescara, completati gli interventi di ristrutturazione edilizia su parte del patrimonio Ater

Lo ha ufficializzato il Presidente dell’Ater Mario Lattanzio, snocciolando numeri e dati.

“In particolare – ha proseguito il Presidente Lattanzio – sono stati completati gli interventi di ristrutturazione dell’intero complesso edilizio di Via Salaria Vecchia: i lavori hanno riguardato il rifacimento delle facciate, la riqualificazione e adeguamento energetico degli alloggi, preservando la particolarità architettonica che contraddistingue questo quartiere per un importo di 655mila 576 euro. Poi gli interventi di ristrutturazione edilizia di parte dell’intero complesso di via Caduti per Servizio, per un importo complessivo di 2milioni 993mila 900 euro, anche in questo caso sono stati eseguiti interventi sulle facciate, sulle coperture e sui terrazzi e sostituzione di parte degli infissi, al fine di eliminare i problemi di infiltrazione e di pericolosità esterna. Infine sono stati terminati gli interventi di ristrutturazione delle facciate sul fabbricato in via Basento 52 per un importo di 48mila euro. Ora pensiamo alle nuove progettualità: sono infatti già cantierabili, ed i lavori partiranno a breve, gli interventi di ristrutturazione degli edifici su parte del quartiere ex-Gescal e su parte degli edifici in via Aldo Moro per un importo totale di 2milioni 074mila 624 euro, mentre sono in corso le progettazioni degli interventi sui fabbricati in Piazza IV Novembre e nel quartiere San Donato. Tali interventi, sia quelli già chiusi che quelli in corso di realizzazione, nonché quelli in programmazione, sono un ottimo risultato raggiunto dell’Ater di Pescara guidata dalla nostra Amministrazione.”