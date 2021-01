Vaccini, Fina: "Moratti si vergogni, Marsilio e centrodestra abruzzese facciano sentire la loro voce"

"Leggo che la neo Vice Presidente della Regione Lombardia voluta, al posto di Gallera, dalla Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, avrebbe proposto con una lettera al Commissario Arcuri una ripartizione dei vaccini anche in base al Pil delle Regioni. Quindi prima le regioni più ricche e poi le altre."

Inizia così la dichiarazione di Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese. Fina attacca: "

Spero che la Moratti trovi un minuto per vergognarsi anche solo di aver pensato una tale bestialità. Questa è la destra che dice di pensare al popolo ma che invece lo strumentalizza quando deve far leva sulla rabbia e lo lascia in coda quando bisogna curarlo e proteggerlo. E la stessa Lega che ha raccontato la favola dell'essere diventata 'nazionale' fa riemergere sempre il suo malcelato nordismo. Auspico che il Presidente Marsilio e i partiti del centrodestra abruzzese facciano sentire la loro voce ricordando di essere teoricamente a presidio degli interessi delle nostre concittadine e dei nostri concittadini."