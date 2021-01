Pignoli: "Più controlli anti Covid in città"

“Nelle ultime ore i dati riguardanti il Covid 19 dicono che in Abruzzo si sta registrando una crescita di positivi nella zona dell’area metropolitana di Pescara per cui l’auspicio e la richiesta che io in qualità di consigliere comunale è quella di incrementare i controlli in questo caso della Polizia Municipale in città.”

Lo chiede il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che ha scritto una lettera al sindaco Carlo Masci per chiedere maggiori controlli.

“Non possiamo abbassare assolutamente la guardia anche perché a fronte di un generale seppur non costante calo dei positivi, si registra al contrario una presenza maggiore di persone colpite dal Covid 19 a Pescara e nei confinanti comuni di Spoltore, Montesilvano e Città Sant’Angelo. Tutto questo per sottolineare come sia importante soprattutto nella nostra città intensificare se possibile i controlli nelle zone soprattutto del centro cittadino dove in particolare nel week end si registra un maggior afflusso di persone e in particolare giovani nelle strade con il rischio di assembramenti. Per questo ho scritto una lettera al sindaco per chiedere - conclude Pignoli - di poter utilizzare un maggior numero di agenti della Polizia Municipale per poter assicurare a Pescara controlli costanti, continui ed efficaci.”