Abruzzo in zona gialla, il commento di Marsilio

Il Presidente Marsilio è soddisfatto per il passaggio dell'Abruzzo dalla zona arancione a quella gialla. Nella giornata di ieri lo stesso Governatore aveva annunciato il possibile cambio di colore e così è stato. Queste le parole del Presidente della Regione attraverso il proprio account Facebook:

"Una buona notizia per l’Abruzzo: ho appena avuto conferma dal ministro Speranza che da domenica 31 gennaio la nostra regione passerà in fascia gialla. Alla soddisfazione, si unisce l’appello al rispetto delle regole: il virus c’è ed è importantissimo non abbassare la guardia."