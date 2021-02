1 Milione di euro di fondi FSC per potenziare il personale del dipartimento di Presidenza

"Aumenta di mezzo milione di euro lo stanziamento per il potenziamento del Dipartimento Presidenza di Regione Abruzzo. Il Presidente Marco Marsilio, che con DGR 648/2020 aveva già messo a disposizione del Dipartimento 500mila euro delle risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo Coesione, ora vuole aumentare questo stanziamento fino a 1 milione di euro con la delibera n 34/2021. Stiamo parlando di risorse FSC, che potrebbero essere destinate anche alle imprese che sono state gravemente penalizzate dall'emergenza Covid-19. Ricordiamo che Regione Abruzzo è fortemente in ritardo su questo fronte, per questo risulta ancora più inaccettabile la riprogrammazione dei fondi prevista dalla DGR 34/2021. Se la Regione necessità di ..."professionalità specializzate e forme di Assistenza tecnica" ricordo al Presidente che l'Ente ha accorpato il personale delle province e ha a disposizione il personale tecnico di Abruzzo Engineering, oltre a una corposa forza lavoro degli uffici. Il Dipartimento di presidenza si potenzi con queste risorse, non con quelle che possono andare direttamente nelle tasche degli abruzzesi in difficoltà. Incrementare ora il personale, magari attraverso l'affidamento di consulenze esterne a discrezione della Giunta regionale, sarebbe l'ennesimo schiaffo di questa Regione a trazione Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia agli abruzzesi."