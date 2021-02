Il Presidente della Regione Marsilio in quarantena

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio è in quarantena a causa della positività al Covid-19 di due mebri del suo staff. Il Governatore è in isolamento fiduciario in attesa di sottoporsi al tampone per verificare l'eventuale contagio, annulando gli impegni giornalieri.

Qualche mese fa il Presidente della Regione era finito in quarantena a causa della postività di due persone vicine a lui risultate positive.