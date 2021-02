Franco Marini, il cordoglio di "Cambiamo" Abruzzo

Lo dichiara Mimmo Srour, coordinatore regionale di 'Idea-Cambiamo'.

"Protagonista della vita pubblica – prosegue -, prima nel sindacato, poi in un impegno che lo ha portato ai vertici dello Stato con una traiettoria altalenante tra riconoscimenti ricevuti e amarezze subìte, vissuti gli uni e le altre conservando la medesima passione. Non ha mai dimenticato il suo essere abruzzese, non ha mai reciso il legame con il territorio e le sue tradizioni che ha trasfuso in maniera così pregnante nella dimensione nazionale da essere uno dei pochi statisti dei quali in ogni angolo d'Italia sia nota la provenienza geografica. Uomini come lui mancheranno, oggi più che mai. Per la sua scomparsa – conclude Srour - esprimo il cordoglio mio personale e di 'Idea-Cambiamo' Abruzzo, e vicinanza ai suoi familiari". Parole di cordoglio anche da Daniele D'Angelo, consigliere di 'Cambiamo' al Comune dell'Aquila: "Il presidente Franco Marini – dichiara D'Angelo – è stato e continuerà ad essere per le generazioni più giovani un esempio di passione politica, di senso istituzionale e di attaccamento al territorio. La dimostrazione di come si possa raggiungere posizioni di vertice senza dimenticare le proprie radici. Cordoglio e vicinanza ai suoi familiari."