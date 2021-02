Covid, prorogato fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra Regioni

Nella mattinata di ieri si è svolta il Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il CDM ha approvato il decreto-legge per contenere il contagio da COVID-19. È stato prorogato, fino al 27 marzo 2021, il divieto di spostamento, su tutto il territorio nazionale, tra Regioni o Province Autonome, salvo per comprovate esigenze lavorative, salute e necessità. Resta consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.