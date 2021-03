Assunzioni ASL 02, il caso arriva in Consiglio Regionale

"Nella Asl 02 sembra essere tutto concesso. Ogni giorno scopriamo nuovi casi su cui, nell'assordante silenzio della Giunta Marsilio, è doveroso pretendere chiarezza per rispetto dei cittadini abruzzesi e dei lavoratori. L'ultima vicenda in ordine di tempo riguarda una delibera del Direttore Generale della Asl Thomas Schael per l'assunzione di due Dirigenti Veterinari a tempo indeterminato attingendo da una graduatoria della Asl 1 che non sembra essere più utilizzabile. Il tutto ignorando un precedente parere negativo a tal proposito, che però nella delibera in questione diventa inspiegabilmente positivo. Si tratta di un caso che ho già segnalato alla Commissione Vigilanza, e che adesso ho inserito anche in un'interpellanza per avere risposte dall'Assessore alla Sanità Nicoletta Verì in Consiglio regionale."

A riferirlo è il Vice Presidente della Commissione Sanità in Regione Abruzzo in quota M5S Francesco Taglieri, che entra poi nel dettaglio:

"Con la Delibera 76 del gennaio 2021, la Asl 02 dispone l'assunzione a tempo indeterminato di due unità di Dirigente Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati. Per farlo, si utilizza lo scorrimento della graduatoria, approvata il giorno 11 dicembre 2017, di un concorso pubblico indetto dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, specificando come quest'ultima Azienda avrebbe già dato parere favorevole con nota protocollata. Ed è qui che nasce il caso. Basta infatti andare a riprendere la documentazione completa per leggere come la Asl 1 abbia effettivamente dato, in passato, parere favore all'utilizzo della graduatoria, ma specifica anche che 'la succitata graduatoria non è vigente o meglio era utilizzabile fino al 30 settembre 2020'. E lo fa richiamando una nota della Federazione Veterinari e Medici, protocollata peraltro dalla stessa Asl 01 nel novembre 2020, con la quale si diffida qualsiasi Azienda dall'usufruire ulteriormente della graduatoria. È evidente che dei chiarimenti siano necessari in maniera urgente, perché rischiamo di togliere un'occasione di lavoro ai tanti bravi medici veterinari del nostro territorio.



"Purtroppo, fin dal giorno dell'insediamento di Thomas Schael nel ruolo di Direttore Generale, siamo costretti a fare denunce quotidiane sulle tante cose che non funzionano nella sanità della provincia di Chieti. Finora abbiamo visto il manager della Asl 02 prendere numerose volte posizioni più da politico che da tecnico, impegnato com'è a twittare ogni giorno, mentre latitano le risposte alle nostre richieste per consultare la documentazione sulle attività sanitarie. In tutto questo, il Presidente Marsilio e tutta la Giunta continuano a rimanere in vergognoso silenzio. Io non accetto questo comportamento, e con la mia interpellanza l'Assessore Verì dovrà assumersi la responsabilità di fare chiarezza su questa vicenda, mettendoci la faccia davanti agli abruzzesi. Sperando che sia valutata, il prima possibile, la possibilità di rimuovere Schael dal proprio ruolo per dare un cambio di passo alla nostra sanità", conclude.