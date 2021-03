Decreto su compiti e finalità del Coni, Sport e Salute, Forza Italia-Udc voterà a favore

“Il gruppo di Forza Italia - Udc voterà a favore del decreto che finalmente definisce i compiti di Coni e di Sport e salute. Due eccellenze italiane, l'una che si occupa prevalentemente delle grandi competizioni sportive e l'altra dello sport di base, che possono interagire senza confliggere. Sarebbe un errore guardare ai due enti con un atteggiamento da tifosi, abbiamo invece una grande occasione per fare sistema e non la dobbiamo assolutamente sprecare. C'era una carenza normativa, ora si dà certezza di azione e nel prossimo futuro si potrà aprire un tavolo affinché tutto lo sport possa essere tutelato sempre meglio e possa svilupparsi nell'interesse generale.”

Così Vincenzo Serraiocco, dirigente nazionale UDC con delega allo Sport, che spiega perché il suo partito darà parere favorevole al Decreto che stabilisce compiti e finalità di Coni e Sport e Salute che in un passato anche recente sono entrati in conflitto.

“Ora con questo Decreto si potrà fare un ulteriore passo in avanti per la crescita dello Sport nel nostro Paese. Come dirigente nazionale UDC con delega allo Sport- conclude Serraiocco - dopo aver dato il nostro fattivo contributo alla stesura del documento che rappresenta una base importante per la ripartenza dello Sport nel nostro Paese, non posso che esprimere a nome mio personale e del partito la nostra soddisfazione.”