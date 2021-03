Emergenza Covid, Marcozzi: "Marsilio continua a scappare dalle nostre domande”

"Il Presidente Marsilio continua a scappare davanti alle proprie responsabilità, pensando più a guardare in casa d'altri piuttosto che a fare il proprio dovere. È inutile che chieda insistentemente di avere altri vaccini se poi non è in grado di somministrare tutte le dosi che ha già a disposizione. Esprime preoccupazione per il Decreto Ristori, ma non risponde su che fine abbiano fatto i fondi stanziati dal Cura Abruzzo 1, con tante aziende abruzzesi che attendono invano da un anno che arrivino gli aiuti regionali. Invece di buttarla in caciara come suo solito, abbia il coraggio di rispondere a ciò che è di sua competenza. In conferenza stampa, circa 10 giorni fa, gli abbiamo posto domande chiare a cui sta evitando accuratamente di rispondere. Ad esempio, spieghi agli abruzzesi come mai non c'è ancora un calendario preciso delle vaccinazioni, che proseguono con un ordine di cui non conosciamo il criterio, tanto da attirare le attenzioni anche della Procura di Pescara. Spieghi ai cittadini con disabilità che ancora aspettano una chiamata dalle Asl quando sarà il loro turno per la vaccinazione e perché sono stati letteralmente abbandonati in queste settimane. Spieghi perché in Abruzzo ci sono territori che, a parte piccole pause, sono in zona rossa da novembre mentre nel confinante Lazio non ci sono stati nemmeno per un giorno. E spieghi anche perché Regione Abruzzo insista a fare screening di massa con test rapidi invece che con i più sicuri tamponi molecolari, senza fare contestualmente alcuna raccomandazione alla cittadinanza a tenere le solite precauzioni anche in caso di negatività. Il tutto, mentre sono settimane che abbiamo centinaia di nuovi casi al giorno e gli ospedali, in assenza di una rete Covid efficiente mai realizzata dalla Giunta di centrodestra, sono in enorme difficoltà. Finché Marsilio non farà un'operazione verità, non faremo un passo indietro".