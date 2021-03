Via Verde, Taglieri: "Dall'assessore Campitelli nessuna risposta di merito”

"Alle questioni di merito, che abbiamo posto sulla grave situazione in cui si trova la Via Verde, l'Assessore Campitelli risponde buttandola in caciara, facendo propaganda e cercando colpevoli invece che soluzioni. Un atteggiamento tipico della Giunta Marsilio fin dal proprio insediamento. La verità però è una sola: rischiamo che l'opera rimanga un'eterna incompiuta. E le dichiarazioni dell'Assessore, con cui conferma uno stanziamento già effettuato del 75% del totale delle risorse previste, nonostante l'infrastruttura sia ancora un cantiere a cielo aperto di cui non si vede la fine, sembrano legittimare le nostre denunce. Ma è troppo facile adesso per il governo regionale lavarsi le mani dei ritardi, scaricando su altri le responsabilità, mentre sono stati per mesi a fare passerelle, propaganda e selfie, promettendo di concludere l'opera. La questione qui non è su chi sia il soggetto finanziatore o chi sia il soggetto attuatore, ma piuttosto che si corre il rischio di sperperare altri fondi pubblici per un'opera che potrebbe non vedere mai la luce. E questo è inaccettabile."