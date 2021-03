Nuovo limite di velocità in Via di Sotto, Pignoli: "“Approvato in consiglio Odg di Udc, lega e consigliere Fiorilli"

“Oggi nel corso del Consiglio Comunale è stato approvato con 17 voti a favore e 9 contrari l’Ordine del Giorno urgente presentato a firma dei consiglieri comunali dell’Udc, della Lega e del consigliere Berardino Fiorilli per chiedere che il limite di velocità su via Di Sotto venga portato da 30 km/h a 40 Km/h.”

Lo ha annunciato il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che nei giorni scorsi aveva sollevato la questione dei limiti di velocità che sono stati istituiti nella importante arteria della zona Colli e che diverse proteste stanno suscitando in queste ore.

“È con grande soddisfazione che posso commentare l'approvazione di questo Ordine del Giorno in Consiglio fortemente voluto assieme ai consiglieri comunali della Lega e al collega Berardino Fiorilli e che rappresenta un indirizzo politico-amministrativo preciso della volontà della maggioranza di andare nella direzione di voler risolvere il problema, aumentando la velocità di appena 10 km/h, garantendo la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e di chi attraversa e allo stesso modo - spiega Pignoli - di consentire agli automobilisti di poter transitare ad una velocità credo giusta, senza incorrere in sanzioni rilevabili dall’autovelox. Credo che quella di 40 km/h sia una velocità giusta per via Di Sotto, e starà ora all’assessore alla Mobilità trovare gli accorgimenti e l’applicazione del provvedimento a termine di legge tale da renderlo al più presto effettivo.”