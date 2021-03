Nel triennio 2021-2023 in arrivo in Abruzzo oltre 50 milioni di euro per la manutenzione di ponti e viadotti

"Province e Città metropolitane hanno a disposizione ulteriori 1,15 miliardi per il triennio 2021-23 per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di loro competenza. In Regione Abruzzo arriveranno in totale oltre 50 milioni di euro. Sono infatti previsti 16 milioni e 300mila euro per le annualità 2021 e 2023, mentre per il 2022 sono previste risorse per più di 21 milioni".