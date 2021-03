L'Unsic: "Che senso ha "sigillare" le strutture turistiche in Italia e permettere i viaggi all'estero a Pasqua?"

È drastico Domenico Mamone, presidente dell'Unsic, che sta raccogliendo le proteste degli imprenditori del settore turistico associati al sindacato datoriale, costretti di fatto a tenere "sigillate" le proprie strutture turistiche, mentre agli italiani più fortunati è permesso di recarsi all'estero, alimentando realtà a noi concorrenti. Perché sì le montagne del Tirolo e no quelle abruzzesi?

" Oltre al danno, la beffa – continua Mamone. "Mentre il settore turistico in Italia continua a leccarsi le ferite - il comparto hospitality ha perso 13,5 miliardi di euro nel 2020, con 156 milioni di presenze straniere in meno e 66mila posti di lavoro scomparsi, e quello dei viaggi d'affari 7,6 miliardi, secondo i dati di Federalberghi e del Politecnico di Milano – si sostengono le realtà a noi concorrenti, ad esempio in Spagna, Grecia e Croazia, con i soldi degli italiani".

Il presidente dell'Unsic reputa la decisione, oltre che incomprensibile sul piano economico, illogica anche su quello della salute pubblica.