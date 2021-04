Un successo in Abruzzo la consultazione dei circoli dai 21 punti di Letta

Si sono concluse le operazioni di mobilitazione e consultazione che i circoli del Partito Democratico abruzzese hanno organizzato su input del nuovo segretario nazionale, Enrico Letta, incentrate sui 21 punti a partire dal suo discorso all'Assemblea del partito. Le consultazioni hanno prodotto riscontri e richieste che contribuiranno alla formazione dell'agenda nazionale del partito.

Il segretario del Pd Abruzzo, Michele Fina, dichiara:

"127 circoli del Pd presenti in Abruzzo hanno organizzato incontri e dibattiti, nelle modalità più opportune in riferimento alla situazione pandemica. Abbiamo stimato oltre 4000 partecipanti tra iscritti, simpatizzanti ed ospiti e abbiamo registrato moltissime richieste di nuove iscrizioni. E' un esito che testimonia la vitalità e l'attivismo sul territorio di un partito che è innanzitutto fatto dei militanti che ne fanno parte. Intendiamo valorizzare questo risultato anche sul livello regionale, raccogliendo le proposte per integrarle nella nostra piattaforma politica 'Prossima Generazione Abruzzo'. Allo stesso tempo, intendiamo fornire il massimo supporto a quei circoli che non sono riusciti a riunirsi scegliendo degli affiancatori per poterli facilitare nelle operazioni di ripartenza".