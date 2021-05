"Aperti per non chiudere più" la Campagna della Fipe-Confcommercio

“Aperti per non chiudere più”. È lo slogan che scandisce la campagna lanciata da Fipe-Confcommercio in concomitanza con la Festa del Primo Maggio.

L’iniziativa intende mobilitare anche l’opinione pubblica sulla necessità di una ripartenza totale e definitiva dell’attività dei pubblici esercizi e, più in generale, sulla necessità di una diversa gestione della pandemia, che non passi più dalle chiusure dei locali, ma che vada a colpire il pericolo dei contagi là dove realmente è.

Nelle locandine, diffuse sui social e affisse in vetrina da migliaia di bar e ristoranti in tutta Italia, alcune immagini provocatorie: l’interno di un locale con il servizio al tavolo e assembramenti in spazi pubblici. Poi, la domanda: “Dove ti senti più sicuro?”

Il Presidente della Confcommercio Pescara – Riccardo Padovano: