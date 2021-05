Padovano: "Bandiera Blu un punto di partenza e non di arrivo"

“Quella di oggi è una giornata storica. In 35 anni non era mai riuscito. Tutto questo per una città capoluogo e sottolineo capoluogo perché arrivare a questo traguardo per una città di 130mila abitanti non è stato semplice. Siamo stati al fianco dell’Amministrazione Comunale per arrivare a questo traguardo che credo oggi apra nuovi scenari per la città di Pescara a livello turistico ed economico”.

Così il presidente della Confcommercio Pescara e presidente regionale della Sib Riccardo Padovano che questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi sulle scale esterne di Palazzo di Città ha voluto stappare con il sindaco di Pescara Carlo Masci una bottiglia di spumante:

“Pescara è una città sempre più ecosostenibile e da oggi, oltre che sulla bandiera blu, può contare, come noto, sulla Eco School che è un progetto di ecosostenibilità che interesserà nel prossimo anno scolastico tutti gli istituti cittadini per 17mila alunni. Il traguardo della Bandiera Blu - ha proseguito Padovano - deve rappresentare un punto di partenza e non certo di arrivo. È un riconoscimento dal prestigio assoluto che consentirà la crescita culturale delle imprese balneari, l’adeguamento della difesa della costa e dell’ambiente e della sicurezza dei bagnanti grazie alla società di salvamento Lifeguard, e una crescita generale. La Bandiera Blu va anche ai cittadini di Pescara - prosegue Padovano - che dovranno custodirla con orgoglio e farne tesoro. Adesso non possiamo perdere questa grande occasione anche perché sarà più difficile mantenerla che aver lavorato per averla portata a casa. Con la Bandiera Blu come Confcommercio siamo al lavoro per creare una fidelity card che permetta ai nostri turisti di poterla utilizzare nei negozi e nei musei cittadini. Ma metteremo in cantiere tante iniziative come quella delle vetrine blu per poter regalare una immagine ancora più bella della nostra città grazie a questa carta di credito ideale che ci regala la Bandiera Blu”.