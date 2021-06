Via Pantini: la scure di Masci si abbatte sui primi alberi

Cittadini, rappresentanti delle associazioni ambientaliste e consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, che da settimane si stanno occupando del tema, costretti a raggiungere in fretta e furia via Pantini a causa dell'inizio dei lavori di abbattimento di un filare di alberi di alto fusto all'interno dell'area protetta della Pineta Dannunziana. Iniziano a sorpresa i lavori senza un vero e proprio allestimento di cantiere, con alberi che cadono su una strada senza cartelli e segnalazioni che impediscano a macchine, ciclisti e pedoni di passare.

" Siamo subito accorsi sul posto appena arrivate le prime segnalazioni da parte dei cittadini e ci siamo trovati davanti ad una scena surreale! – dichiarano i consiglieri del M5S Pescara Paolo Sola e Massimo Di Renzo – La ditta aveva iniziato l'abbattimento degli alberi ancor prima di delimitare completamente l'area con le classiche reti arancioni e di posizionare i normali servizi previsti come ad esempio i bagni chimici per gli operai." .

Immediato è stato l'intervento dei Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle che a fronte di diverse situazioni poco chiare hanno richiamato l'attenzione di Guardia Forestale e Polizia Municipale. Su questi lavori è stata presentata un'interrogazione durante l'ultimo Consiglio Comunale che attende ancora risposta e questa mattina le associazioni ambientaliste hanno depositato un esposto alla Procura della Repubblica ma di fronte alle ripetute richieste di chiarimento l'amministrazione Masci preferisce accelerare i lavori.

Lo svolgimento degli eventi è stato documentato dai consiglieri comunali su alcune dirette pubblicate sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Pescara (https://fb.watch/5QHQwPFH64/) e durante la mattinata un albero di notevoli dimensioni è caduto sulla strada, mentre era ancora aperta al traffico, abbattendo una parte della recinzione della zona interessata dai tagli.