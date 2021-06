Orari di chiusura dei locali in zona bianca, CasaPound replica a Masci

Dura replica di CasaPound Italia all'ordinanza del Sindaco di Pescara Carlo Masci, che impone la chiusura anticipata dei locali presenti sul territorio cittadino anche in zona bianca.

"Si tratta di una ordinanza che non trova ragion d'essere a fronte dei dati epidemiologici, in nettissimo miglioramento – afferma CasaPound Italia in una nota – e che non avrà altra conseguenza che quella di danneggiare la già sofferente economia cittadina, e di ostacolare la partenza della stagione turistica. Paradossalmente, invece di assistere al tradizionale afflusso dei turisti nella nostra città, ci troveremo ad assistere ad un paradossale esodo di pescaresi verso altri comuni, dove potranno godersi le serate estive senza l'assillo delle chiusure".