Blocco licenziamenti, CGIL Abruzzo-Molise: "Risultato importante frutto della mobilitazione"

Lo afferma il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri.

"Il blocco dei licenziamenti, tra l'altro - soottolinea il segretario - resterà ancora in vigore per l'industria tessile, della moda e per il settore calzaturiero. Si tratta di settori le cui produzioni sono fortemente presenti in Abruzzo e Molise e che stanno vivendo una profonda crisi. Il provvedimento dunque eviterà, almeno fino a fine ottobre, che vi siano migliaia di licenziamenti.