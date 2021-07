Pescara, pazienti dirottati a Penne e Popoli

“L’appello a non recarsi al pronto soccorso del Santo Spirito di Pescara se non per ragioni gravissime è l’ennesima dimostrazione di come a fare le spese a causa di carenze, disservizi e incapacità di programmazione sulla sanità regionale siano sempre i cittadini”.

Interviene così la Consigliera regionale Barbara Stella in seguito alla notizia di pazienti dirottati dal Pronto soccorso di Pescara negli ospedali di Penne e Popoli.

“Quanto ho letto sulla stampa in realtà non è una novità, è ciò che accade ormai da troppo tempo; è proprio in virtù di questa ragione che chiediamo da tempo all’Assessore Verì e alla Giunta di centrodestra di investire realmente e maggiormente nell’assistenza sanitaria delle aree interne, anche per alleggerire il carico degli ospedali come il Santo Spirito di Pescara. L’importanza degli ospedali minori appare ancora più evidente nei periodi in cui la richiesta di interventi urgenti è maggiore, come puó accadere nei periodi estivi. Ricordo come l’ospedale di Penne è stato negli anni sempre più svuotato, soprattutto sul fronte del personale e che insieme al presidio di Popoli dovrebbe essere potenziato per garantire ai cittadini una assistenza sanitaria molto più efficiente

Continua la pentastellata, “mi sembra assurdo che si chieda ai cittadini di non rivolgersi al Pronto Soccorso; nella quasi totale assenza di una reale rete territoriale di assistenza sanitaria, è inevitabile che l’utente in difficoltà si rivolga alle strutture ospedaliere anche se non in pericolo di vita”.