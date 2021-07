Diritti in spiaggia: i Giovani Democratici per il Referendum eutanasia legale

Domani, giovedì 22 luglio alle 17:30, si terrà presso lo stabilimento balneare Zara di Pescara l'assemblea regionale pubblica e aperta dei Giovani Democratici d'Abruzzo.

Si intitolerà "dalla parte dei diritti" perché è proprio dai diritti della persona che i GD vogliono ripartire dopo i mesi di distanza dovuti alla pandemia. Durante l'assemblea sarà infatti possibile firmare per il referendum Eutanasia Legale promosso dall'Associazione Luca Coscioni e per la campagna Libera di Abortire di Radicali Italiani e Giovani Democratici Abruzzo.

"Senza diritti civili non ci sono diritti sociali e senza diritti sociali non ci sono diritti civili- spiega il segretario Claudio Mastrangelo-per questo domani saranno all'ordine del giorno anche i gravi problemi occupazionali che stiamo vivendo in Abruzzo, il tema del lavoro stagionale sottopagato e non tutelato dei giovani, la nostra proposta di riforma della legge regionale per il diritto allo studio e la tematica di un ritorno sicuro in tutti gli spazi universitari a settembre".

Siamo impegnate ed impegnati- conclude Mastrangelo- nel costruire una proposta di Abruzzo in cui poter restare a costruire un progetto di vita pienamente soddisfacente: saremo in grado di sconfiggere questa destra non lasciando nessuno indietro e inascoltato in questo cammino."