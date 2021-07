Pescara: CasaPound in presidio per la nazionalizzazione della Rete Autostradale

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, sabato 24 luglio, il presidio di CasaPound presso il casello autostradale di Pescara Nord - Città Sant'Angelo per chiedere la revoca delle concessioni autostradali in mano ai privati.

Così CasaPound Italia in una nota stampa.

"Oltre alla vergognosa vicenda di Atlantia, di rilevanza nazionale – prosegue la nota - in cui il Governo ha scelto di procedere coll'acquisto delle quote societarie invece che con la revoca senza indennizzo del servizio a fronte della tragedia del Ponte Morandi, in Abruzzo abbiamo anche la Strada dei Parchi, il cui servizio è tra i piú costosi d'Italia, a fronte di disservizi continui. Uno stato che guardi agli interessi dei cittadini procederebbe alla revoca delle concessioni, individuando i percorsi per riappropriarsi di un bene pubblico essenziale, anche in vista della ripresa economica post-pandemia che sarebbe sicuramente agevolata da una viabilità dai costi più sostenibili per cittadini ed imprese, perché verrebbe meno lo scopo di lucro che è alla base dell'attività dei privati".