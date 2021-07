"Riaprire subito Le Naiaidi," Pettinari al fianco dei lavoratori

"Ho partecipato questa mattina alla manifestazione tenutasi in Piazza Unione al fianco dei lavoratori delle Naiadi, per chiedere che la struttura sportiva venga riaperta e riconsegnata alla città prima possibile. E' inaccettabile che, a causa di spaccature politiche nella maggioranza e all'incapacità del centrodestra abruzzese di trovare una soluzione percorribile, non si riesca a trovare la quadra sull'affidamento della gestione".