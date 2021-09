Montesilvano, l'assessore Santavenere chiarisce i dieci punti del DUP

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nella mattina di ieri l'assessore Sandra Santavenere ha partecipato alla commissione consiliare Politiche sociali, presieduta dal consigliere Valter Cozzi, ed è entrata nel vivo dei dieci punti del Documento unico di programmazione (Dup), approvato lo scorso mese durante il consiglio comunale. All'incontro ha partecipato anche il direttore dell'Azienda Speciale Eros Donatelli.

Ecco i dieci punti del Dup:

1. Garantire e potenziare la fruibilità dei servizi bibliotecari, anche con l'organizzazione di incontri con autori;

2. Garantire le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

3. Perseguimento dell'obiettivo del livello essenziale della prestazione di assistenza sociale come definito dall'articolo 1 comma 79 e segg della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021);

4. Nuova Carta dei Servizi Sociali;

5. Attività di integrazione con la comunità dei minori stranieri non accompagnati;

6. Supporto tramite mediatore culturale all'ufficio anagrafe;

7. Attivazione di una struttura protetta per donne vittime di violenza con immobile confiscato alla criminalità organizzata;

8. Utilizzo dell'immobile confiscato in via Mincio per la progettualità Sai Msna;

9. Attivazione di progettualità di housing sociale da realizzare anche mediante utilizzo di immobili confiscati;

10. Realizzazione della struttura per anziani Villa Falini.

"Il consiglio comunale ha approvato lo scorso agosto le voci inerenti al Dup – spiega l'assessore Sandra Santavenere -, che consistono nel garantire e potenziare la fruibilità dei servizi bibliotecari, organizzando anche incontri con autori e garantire le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il terzo punto, già attuato, consiste nel perseguimento dell'obiettivo del livello essenziale della prestazione di assistenza sociale e possiamo dire a tal riguardo che con l'assunzione di 13 assistenti sociali non avremo vincoli sul fondo povertà, avendo a disposizione anche 140mila euro ogni anno. La redazione della nuova Carta Servizi sarà importante perché vogliamo che tutti possano avere contezza delle offerte rivolte alla città, di come approcciarsi e delle possibilità di sostegno a seconda della propria situazione. Sui servizi assistenziali stiamo andando verso l'azzeramento delle liste di attesa sull'assistenza agli anziani e alle persone disabili. La figura del mediatore culturale è stata una proposta e accolta dal tavolo per l'integrazione. Per la struttura protetta delle donne vittime di violenza, tramite un immobile confiscato alla criminalità, l'Azienda Speciale, tramite i fondi del PNRR, centerà pienamente l'obiettivo. I servizi sociali sono stati incrementati vista anche l'attuale situazione che stiamo vivendo e daranno risposte utili alla collettività".

Soddisfatto il presidente di commissione Valter Cozzi: