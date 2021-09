Marco Cappato a Pescara per il referendum Eutanasia Legale

Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, già deputato ed europarlamentare, sarà a Pescara mercoledì 8 settembre a partire dalle ore 19:30 lungo Corso Umberto, angolo Viale Regina Margherita, per parlare della campagna referendaria in corso sulla legalizzazione dell'eutanasia.



Radicale, laico e progressista, Marco Cappato sta attraversando l'Italia per portare la voce di questa campagna che ha già superato le 850.000 firme e si dirige verso il milione entro il 30 settembre. Dopo la vittoria parlamentare che vedeva l'introduzione del testamento biologico e la storica sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato-Antoniani (ai più conosciuto come Dj Fabo) che ha aperto la strada alla liceità del suicidio assistito, il comitato promotore è riuscito a raggiungere il numero di firme necessarie per poter richiedere, vista l'inerzia del Parlamento ad affrontare la proposta di legge popolare depositata, il referendum e passare la parola ai cittadini.



Il "tour" di Marco Cappato proseguirà in Abruzzo il 9 settembre a L'Aquila, a partire dalle ore 10:00 su Corso Vittorio Emanuele.