Antonio Caroselli nuovo segretario dell'Unione Comunale del Pd di Pescara

Nella mattinata di oggi, presso la Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo, si è tenuto il Congresso dell'Unione Comunale del Partito Democratico di Pescara.

Il Congresso, dal titolo "Sentimiento Nuevo", ha portato all'elezione di Antonio Caroselli, 33 anni, Dottore di ricerca presso l'Università di Teramo e da tre anni Segretario della sezione Pd "Di Vittorio", come Segretario dell'Unione Comunale dei Dem. In programma una riorganizzazione del partito per il rilancio dell'attività politica.

Erano presenti iscritti, militanti e dirigenti democratici, tra cui il segretario regionale Michele Fina, il segretario provinciale Nicola Maiale, il senatore Luciano D'Alfonso, il consigliere regionale Silvio Paolucci, i consiglieri comunali al comune di Pescara ed il capogruppo Piero Giampietro, associazioni e partiti del Centrosinistra.