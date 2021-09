Roma, all'Assemblea Nazionale di Confcommercio presente anche Padovano

Si sta tenendo a Roma all'Auditorium della Conciliazione l'Assemblea Nazionale di Confcommercio presieduta dal presidente Carlo Sangalli. Nella Capitale è presente anche il presidente della Confcommercio di Pescara e presidente della Sib Abruzzo Riccardo Padovano che all'assemblea ha portato le istanze degli operatori commerciali e dei balneatori abruzzesi impegnati nella annosa questione della Bolkestein. Il presidente nazionale di a Confcommercio Carlo Sangalli a tal proposito è stato perentorio:

"Sulla concorrenza, voglio dirlo con chiarezza: i settori economici che rappresentiamo si sono già misurati con forti liberalizzazioni e non hanno davvero niente da rimproverarsi. Per questo, ad esempio, quando chiediamo di risolvere il problema della Bolkestein - per balneari e ambulanti - non chiediamo di derogare al sacrosanto principio di concorrenza". Il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano ha dichiarato che "Chiediamo di applicare un principio di ragionevolezza, per dare certezza agli imprenditori nella continuità della propria attività. Certezza solo per continuare a lavorare".