Presentazione libro della Mussolini, il M5S chiede la revoca sulla concessione della sala consiliare

D opo l'aggiornamento del Consiglio Comunale odierno , durante la conferenza dei capigruppo il Movimento 5 Stelle ha chiesto ufficialmente, mettendolo a verbale, che sia al più presto revocata la concessione della sala consiliare per lo svolgimento dell'evento di presentazione del libro di Edda Negri Mussolini , prevista per il 16 ottobre prossimo .

I presentatori dell'evento, Fabrizio Piscione e Domenico di Carmine, rispettivamente presidente e v ice presidente dell'associazione "Non vogliamo encomi - W solidarietà sociale italiana", sono anche gli autori degli articoli pubblicati sul sito internet "www.ognoradesto.it" in cui compaiono ripetutamente dichiarazioni, immagini, riferimenti e considerazioni chiaramente inneggianti al fascismo e alla figura del Duce.

"Non può esserci spazio - commenta la capogruppo del M5S Pescara Erika Alessandrini - nel Comune di Pescara per chi porta avanti attività di propaganda e diffusione della cultura fascista , come fanno chiaramente i due presentatori dell'evento. Non può esserci spazio per chi mistifica la storia del nostro Paese ed inneggia al Duce con auguri di compleanno e fotomontaggi che lo ritraggono sulla torre civica della nostra Città mentre compie il saluto romano. Non può esserci spazio per l'indugio o i tentennamenti rispetto alla scelta di negare l'uso dello spazio della democrazia della nostra città a chi segue e propaganda la dittatura fascista. Tra l'altro, come già affermato nella conferenza dei capigruppo, segnaleremo alle autorità competenti il sito internet e i suoi autori".

" Nello stesso giorno in cui a Roma sindacati e Anpi manifesteranno insieme a migliaia di cittadini dopo l' aggressione fascista di sabato scorso alla sede Cgil – proseguono i consiglieri M5S Paolo Sola e Massimo Di Renzo – la sala consiliare del Comune di Pescara non può ospitare la nipote di Benito Mussolini per la presentazione del suo libro. Un evento del tutto inopportuno già in circostanze normali, e a maggior ragione in un momento storico come questo in cui la tensione sociale è già alta ed ogni istituzione è chiamata, invece, ad un ruolo di calmieratore".