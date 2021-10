"Mai più fascismi". 42 pullman di Cgil, Cisl e Uil Abruzzo partiranno verso Roma

Ci saranno anche iscritti e simpatizzanti di Cgil, Cisl e Uil Abruzzo a Roma sabato 16 ottobre per la manifestazione nazionale “Mai più fascismi”, indetta dalle tre sigle confederali all’indomani dell’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil sabato scorso.

Dall’Abruzzo, partiranno quarantadue pullman alla volta della Capitale dove, in piazza San Giovanni, alle 14.00 si terrà una mobilitazione per dire no ad ogni rigurgito fascista, nazista e antisemita, ma anche per dire sì al lavoro e alla democrazia.