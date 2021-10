Nuovo canile comunale, M5S: "Due anni di promesse e progetti fantasma"

"Oltre due anni di legislatura, e sul progetto di un nuovo canile comunale l'amministrazione Masci ha messo a registro solo tante promesse , spesso contraddittorie, e nessun passo concreto verso una vera soluzione".

Questa l'accusa del Movimento 5 Stelle Pescara che, attraverso le parole del consigliere Paolo Sola , ripercorre le tappe di un percorso fatto di interventi annunciati e poi smentiti, progetti ambiziosi e grandi investimenti poi riposti nel cassetto.