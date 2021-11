Marsilio rassicura: "L'Abruzzo non rischia la zona gialla"

L'Abruzzo non tornerà in zona gialla: a rassicurarlo è il Presidente della Regione Marco Marsilio, attraverso la propria pagina Facebook. In queste ore girano notizie su un possibile ritorno della nostra Regione alla zona gialla. Nella giornata di oggi, venerdì 5 novembre 2021, si sono registrati 143 nuovi casi di Covid, nessun decesso e 56 guariti.

Queste le parole di Marsilio su Facebook: