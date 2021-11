Legge bambini mai nati, FDI scappa dal confronto

"Gli esponenti di Fratelli d'Italia sono fuggiti a gambe levate dalla discussione del progetto di legge sui bambini mai nati, arrivata oggi in Commissione Sanità, provando a rinviarla alla chetichella, evitando persino di nominarla durante la seduta. Immagino che sia la testimonianza della vergogna che devono aver provato dopo aver letto il parere negativo dalla Commissione Pari Opportunità di Regione Abruzzo, che ha ritenuto il testo illegittimo in ogni sua parte e ha ribadito il principio sacrosanto che le decisioni devono rimanere in capo alla madre e non certo alla ASL. Un parere che noi avevamo ampiamente previsto nonostante le risposte sguaiate e propagandistiche dei Consiglieri Testa, Quaglieri, Liris e D'Annuntiis, impegnati a difendere l'indifendibile linea perseguita dal loro partito anche a livello nazionale".

Il commento è del Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi in merito al progetto di legge di Fratelli d'Italia che prevede, per ogni aborto che si verifichi prima delle 28 settimane e dopo i 90 giorni dal concepimento, che la ASL proceda alla tumulazione in cimitero d'ufficio anche nel caso in cui la donna non lo abbia richiesto.



Prosegue Marcozzi: