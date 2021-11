Carceri, Torto: "A Pescara con la sottosegretaria Mancini per valutare interventi necessari"

"Gli interventi per risolvere le carenze strutturali e di organico della Casa Circondariale di Pescara sono urgenti e non più rinviabili. Ecco perché sono davvero contenta del fatto che oggi la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina sia venuta a constatare di persona la situazione. Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo nel carcere di Pescara e la sottosegretaria ha mostrato come sempre grande sensibilità e interesse per la 'questione San Donato'".

Lo dichiara Daniela Torto, deputata abruzzese del MoVimento 5 Stelle a margine del sopralluogo effettuato dalla sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina.

"Come Movimento 5 Stelle siamo sempre attenti al tema delle carceri e, una particolare attenzione è stata posta proprio al carcere di Pescara soprattutto dopo le evasioni avvenute nei mesi di luglio e agosto. Era giusto intervenire sulla struttura fatiscente e sull'organico, che purtroppo non è sufficiente a prestare il servizio necessario a tutela dei cittadini, del personale che opera all'interno e dei detenuti stessi. Con la scorsa Legge di Bilancio abbiamo bandito un concorso per 2mila agenti di Polizia Penitenziaria che potrà rappresentare un'importante boccata d'ossigeno. Sono convinta che, grazie all'impegno preso dalla sottosegretaria, si potranno avviare ulteriori interventi in tal senso, per garantire la sicurezza e i diritti di tutti", conclude Torto.