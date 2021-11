Dal 6 dicembre arriva il Green Pass rafforzato. Ecco le nuove misure

Il Governo ha introdotto nuove misure per contenere la diffusione del Covid-19, raffonzando il Green Pass, che verrà introdotto dal 6 dicembre solo con la vaccinazione o la guarigione dal virus. Il Certificato Verde sarà valido per 9 mesi.

Dal 6 dicembre al 15 gennaio l'accesso ad eventi sportivi, spettacoli, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche e cerimonie publiche saranno consentito, sia in zona bianca che gialla, solo ai possessori del Green Pass rafforzato mentre in zona arancione ulteriori limitazioni saranno valide solo a chi non possiede il Certificato.

Sempre dal 6 dicembre per i possessori del Green Pass base (ovvero ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone negativo) sarà obbligatori per alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto ferroviario sia regionale che pubblico locale.

Dal 15 dicembre la vaccinazione obbligatoria sarà estesa al personale amministrativo sanitario, docenti e personale amministrativo della scuola, forze dell'ordine e soccorso pubblico. Sempre da quest'utlima data ci sarà il richiamo obbligatorio per le professioni sanitarie.