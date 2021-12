Provincia, De Martinis: "Lavorerò per intercettare i fondi del PNRR da riversare sui Comuni"

Presentata questa mattina, nella Sala Figlia di Iorio, la candidatura alla presidenza della Provincia di Pescara del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, alla presenza dei coordinatori provinciali Lino Galante della Lega, Stefano Cardelli di Fratelli d'Italia, Lorenzo Sospiri di Forza Italia e del presidente uscente Antonio Zaffiri. Alla conferenza stampa hanno preso anche i consiglieri regionali Luca De Renzis (Lega) e Guerino Testa (FdI).

Si vota sabato 18 dicembre alla Provincia di Pescara dalle ore 8 alle 20, sono chiamati alle urne 589 votanti tra sindaci e consiglieri dei 46 Comuni della provincia, in carica alla data delle elezioni. Il seggio elettorale unico sarà istituito nella sala Consiliare " D.Tinozzi", al primo piano del Palazzo Provinciale.

"Ringrazio tutte le forze del centrodestra per aver scelto il mio nome – ha affermato il sindaco De Martinis – . Fin da subito mi sono messo a disposizione della coalizione e una volta eletto proseguirò il lavoro svolto dalla precedente amministrazione, che ha ben governato, con la consapevolezza che, rispetto a qualche anno fa, arriveranno i fondi del PNRR, con i quali realizzare numerosi progetti, dalle aree interne alla costa. In questa sfida dovremo essere preparati per intercettare le giuste risorse e per spenderle nei 46 comuni della provincia, iniziando dalla sicurezza delle strade e delle scuole. Ho sempre lavorato per la sinergia dei vari comuni e il mio obiettivo anche nella Provincia sarà quello di fare da collante tra tutti i territori, comprese le aree dell'entroterra.

Sicuramente oggi la Provincia ha diverse difficoltà dettate dalla legge Del Rio, ma ci auguriamo che la nuova riforma possa restituire una centralità e un'importanza tale per portare avanti azioni concrete. Una rassicurazione ai miei cittadini: il ruolo di presidente della Provincia sarà un valore aggiunto per Montesilvano, il mio impegno come sindaco della mia città sarà ancora più grande per concretizzare i progetto che abbiamo in cantiere".