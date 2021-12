Lega Navale, approvata la proposta del M5S per il rilancio del progetto

Sbloccare la riqualificazione della sede della Lega Navale , nella zona nord del fiume Pescara, a ridosso del Ponte del Mare . Questo l'obiettivo di un ordine del giorno presentato dal M5S e approvato all'unanimità nel Consiglio Comunale di ieri mattina, nell'intento di dare finalmente il via ad un progetto atteso ormai da tempo .

I nuovi protocolli e oneri di sicurezza anti-contagio sui cantieri, oltre all'aumento del costo dei materiali, avevano infatti fatto lievitare le voci di spesa oltre quanto previsto dai finanziamenti pubblici, con il conseguente ritiro da parte dell'impresa aggiudicat aria e lo stop al progetto .